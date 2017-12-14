Мордовский лыжник Артем Мальцев выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Кировске

Спортсмен из Мордовии Артем Мальцев продолжает удачно выступать в Кировске (Мурманская область), где проходит II этап Кубка России по лыжным гонкам. В индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем лыжник из РМ показал время 38.52.0 и занял первое место.

Второе место у Станислава Волженцева (Республика Коми), третье - у Петра Седова (Московская/Нижегородская область).

Напомним, что Артем Мальцев стал победителем пролога гонки свободным стилем, преодолев 3,3 км.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области завершился второй этап Кубка России по биатлону. Соревнования планировалось провести в Уфе, однако из-за плохой погоды они были перенесены в Уват.