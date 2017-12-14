В Мордовии столкнулись большегруз и легковушка: есть пострадавшие

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Ардатовском районе, где шофер на фуре протаранил "Мицубиси". Вследствие столкновения шоферы были срочно доставлены в местную клинику. О их состоянии не сообщается.

Что заставило дальнобойщика нарушить правила, не сообщается. На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Раннее сообщалось, что водитель "Приоры" сбил 8-летнего школьника на "зебре" в Мордовии. К счастью, мальчик получил лишь незначительные травмы.

Также стало известно о том, что в результате столкновения двух "семерок" в Мордовии погиб человек.

Источник: 13.мвд.рф