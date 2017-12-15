Жительница Мордовии получила 2 года условно за кражу денег

В Мордовии работница торговли приговорена к условному сроку за присвоение денежных средств.
Представители Рузаевского районного суда республики рассказали, что продавец продуктового магазина в селе Сузгарье многократно забирала средства из кассы, причинив владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 146 000 рублей.
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил женщину к 2 годам условно. Ущерб она целиком возместила.
Ранее сообщалось, что жителя Мордовии, жестоко убившего свою супругу, отправили на принудительное лечение.
Также стало известно о том, что убийца Бориса Немцова будет отбывать срок в Мордовии.
Источник: "Известия Мордовии".