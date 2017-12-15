В Саранске горел "Биохимик"

Накануне в Саранске произошел пожар.

Инцидент случился в одном из цехов "Биохимика", где при ремонте крыши загорелась мягкая кровля. Прибывшие на место вызова огнеборцы оперативно справились с возгоранием. В результате пожара пострадавших нет.

Причиной инцидента, скорее всего, стало несоблюдение техники безопасности. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жители села в Торбеевском районе спасли прикованную к постели женщину от гибели на пожаре.

Также стало известно о том, что в Мордовии за сутки сгорели три бани. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

Источник: 13.mchs.gov.ru