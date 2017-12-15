В Торбеево местный житель устроил пьяный дебош в магазине

На долгое время запомнит свою рабочую смену продавец магазина "Алена" в мордовском райцентре Торбеево.

Сообщается, что, приняв "на грудь" спиртного, захмелевший покупатель зашел сделать покупку и при этом сломал калькулятор сотрудника прилавка. Признав неправоту собственных действий, взамен он купил новое счетное устройство, которое тут же сразу разбил вдребезги.

Буян был усмирен и привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Саранске осудят убийцу, доставленного из Берлина, который 16 лет скрывался за рубежом.

Также стало известно о том, что в Мордовии разыскивают подозреваемых в избиении вахтовика из Нижегородской области.

Источник: "Известия Мордовии".