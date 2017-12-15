В Мордовии автолюбитель пострадал в ДТП с отбойником

Шофер на "Дэу-Матиз" получил травмы при столкновении с отбойником в Дубенском районе республики.
Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в месте проведения дорожных работ. В результате ДТП автолюбитель с ушибами был доставлен в Дубенскую местную клинику. Уже после оказания помощи отпущен домой.
По данному прецеденту ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Киа" отправил женщину в реанимацию.
Также стало известно о том, что с начала 2017 года на дорогах Мордовии погибли 17 пешеходов
Источник: 13.мвд.рф