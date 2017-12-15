В Мордовии автолюбитель пострадал в ДТП с отбойником

Шофер на "Дэу-Матиз" получил травмы при столкновении с отбойником в Дубенском районе республики.

Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в месте проведения дорожных работ. В результате ДТП автолюбитель с ушибами был доставлен в Дубенскую местную клинику. Уже после оказания помощи отпущен домой.

По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Киа" отправил женщину в реанимацию.

Также стало известно о том, что с начала 2017 года на дорогах Мордовии погибли 17 пешеходов

Источник: 13.мвд.рф