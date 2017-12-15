В Мордовии на трассе Саранск - Кочкурово произошло серьезное ДТП

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Саранск – Кочкурово, где два легковых автомобиля столкнулись и получили серьезные механические повреждения. О потерпевших не сообщается.

Возможной причиной столкновения стал гололед и несоблюдение скоростного режима. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Киа" отправил женщину в реанимацию. Инцидент случился в пригородном поселке Луховка. Шофер совершил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть женщину.

Также стало известно о том, что с начала 2017 года на дорогах Мордовии погибли 17 пешеходов.

Источник: "Известия Мордовии".