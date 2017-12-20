Сборная России по велоспорту-ВМХ тренируется в Саранске

В Саранске проходят тренировки сборной Российской Федерации по велоспорту-BMX.

Представители республиканского минспорта рассказали, что в составе команды 8 девушек и 15 мужчин, в том числе члены Олимпиады-2016, призеры чемпионатов Мира и Европы.

Основными задачами сбора являются поддержание стабильной техники велогонщиков и работа над совершенствованием силовых возможностей.

Спортсмены отметили, что место тренировочных занятий целиком соответствует задачам сбора.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке определили лучших гиревиков Мордовии.

Также стало известно о том, что лыжник из Мордовии Артем Мальцев завоевал свою третью медаль на этапе Кубка России в Кировске.