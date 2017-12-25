В саранском аэропорту загорелся строительный вагончик

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился в ночь на 23 декабря в саранском аэропорту. Прибывшие на место вызова огнеборцы определили, что на территории аэропорта пылает строительный вагончик на площади 60 м2. Пожар был оперативно локализован.

Пострадавших нет. На данный момент экспертами устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что в Инсаре на улице Бибишева сгорел магазин. Пожарные справились с огненной стихией, однако он успел нанести серьезный ущерб торговой точке.

Таксже стало известно о том, что жители села в Торбеевском районе спасли прикованную к постели женщину от гибели на пожаре.

Источник: 13.mchs.gov.ru