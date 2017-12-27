В Мордовии 23-летний рабочий получил химические ожоги ног и рук

На предприятии в Ромодановском районе пострадал работник.

Жители районного центра рассказывают, что 23-летнего молодого человека прямо с завода увезли в клинику в Саранск с сильнейшими химическими ожогами ног и рук.

По словам приятелей, травмы были получены в момент работ с горячей известью в одном из производственных цехов завода.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в саранском кафе произошла массовая драка с поножовщиной.

Также стало известно о том, что в Саранске работницу сауны избили огнетушителем.

Источник: "Известия Мордовии".