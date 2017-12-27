В Мордовии в кювет слетел внедорожник: есть пострадавшая

В Краснослободском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 56-м километре трассы Ковылкино - Краснослободск - Ельники, где водитель на авто марки "УАЗ Патриот" не справился с управлением и слетел в кювет.

Вследствие аварии пострадала пассажирка внедорожника. С различными травмами ее доставили в Краснослободскую больницу. Уже после оказания медицинской помощи, отпущена домой.

Ранее сообщалось, что В Мордовии автоледи на "Хендай" влетела в дерево.

Также стало известно о том, что в Рузаевке водитель "Рено" протаранил "Тойоту", которая влетела в ВАЗ.

Источник: 13.mchs.gov.ru