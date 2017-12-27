В Саранске водитель "Форда" сбил пешехода на "зебре"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Ворошилова, где шофер на "Форде" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков. К счастью, полученные травмы оказались неопасными и женщину отправили долечиваться домой.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в кювет слетел внедорожник: есть пострадавшая.

Также стало известно о том, что водитель из Мордовии стал участником ДТП с летальным исходом в Рязанской области.

Источник: "Известия Мордовии".