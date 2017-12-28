В Саранске 31 декабря изменится схема движения маршрута №45

В мэрии Саранска рассказали, что 31 декабря будет изменена схема движения маршрута №45.

В связи с проведением новогодних мероприятий с 14:00 до 22:00 ограничат движение транспорта в участке автодороги по улице Миронова (Рынок Данко) вплоть до улицы Коваленко. В результате маршрутка №45 вместо улицы Миронова будет курсировать по улице Воинова.

Ранее сообщалось, что жителей Саранска развезут по домам после новогоднего салюта.

Также стало известно о том, что в Саранске отменены сельскохозяйственные ярмарки, запланированные на 6 января. Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в районах Саранска 13 января.

Источник: "Известия Мордовии".