Жительница Саранска угодила под колеса иномарки

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Полежаева, где шофер на "Инфинити" совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую чатьс по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами.

По этому факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Форда" сбил пешехода на "зебре". Ксчастью, полученные травмы оказались неопасными и женщину отправили долечиваться домой.

Также стало известно о том, что в Мордовии в кювет слетел внедорожник, есть пострадавшая.

Источник: 13.мвд.рф