В Саранске "Гранта" сбила пешехода: водитель скрылся с места ДТП

В Саранске правоохранителями задержан сбивший пешехода шофер.

Представители республиканского ГИБДД рассказали, что авария случилась на улице Садовая в Луховке. Шофер "Гранты" совершил наезд на пенсионерку, шедшую по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. Мужчина бросил женщину и исчез. Потерпевшая получила сильные ушибы.

По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Саранска угодила под колеса иномарки.

Также стало известно о том, что в Мордовии в кювет слетел внедорожник: есть пострадавшая.

Источник: 13.мвд.рф