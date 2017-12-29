В Саранске "Гранта" сбила пешехода: водитель скрылся с места ДТП

В Саранске правоохранителями задержан сбивший пешехода шофер.
Представители республиканского ГИБДД рассказали, что авария случилась на улице Садовая в Луховке. Шофер "Гранты" совершил наезд на пенсионерку, шедшую по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. Мужчина бросил женщину и исчез. Потерпевшая получила сильные ушибы.
По данному прецеденту ведется проверка.
Ранее сообщалось, что жительница Саранска угодила под колеса иномарки.
Также стало известно о том, что в Мордовии в кювет слетел внедорожник: есть пострадавшая.
Источник: 13.мвд.рф