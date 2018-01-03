В Мордовии столкнулись большегруз и два ВАЗа: есть пострадавший

В Зубово-Полянском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе М-5 "УРАЛ", где шофер большегруза марки "Вольво" зацепил ВАЗ пятнадцатой модели, который ехал в попутном направлении. Авто закрутило и вынесло на "встречку", где в нее въехала "четырнадцатая".

Вследствие аварии шофер авто ВАЗ-2115 с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Саранске 2017 год завершился неудачно для пятерых пешеходов.

Также стало известно о том, что в Мордовии водитель ВАЗа получил серьезные травмы после столкновения со столбом.

Источник: 13.мвд.рф