В Мордовии столкнулись большегруз и два ВАЗа: есть пострадавший

В Зубово-Полянском районе республики произошло ДТП.
Инцидент случился на трассе М-5 "УРАЛ", где шофер большегруза марки "Вольво" зацепил ВАЗ пятнадцатой модели, который ехал в попутном направлении. Авто закрутило и вынесло на "встречку", где в нее въехала "четырнадцатая".
Вследствие аварии шофер авто ВАЗ-2115 с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Саранске 2017 год завершился неудачно для пятерых пешеходов.
Также стало известно о том, что в Мордовии водитель ВАЗа получил серьезные травмы после столкновения со столбом.
Источник: 13.мвд.рф