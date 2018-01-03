В Рузаевке автоледи на ВАЗе сбила пешехода-нарушителя

В Рузаевке произошло ДТП.

Инцидент случился на одной из дорог города, где автоледи на ВАЗ-2107 совершила наезд на пешехода, решившего перебежать проезжую часть в неустановленном месте, однако попытка завершилась плачевно. Автоледи затормозила, однако избежать наезда не удалось.

В результате с ушибами пешеход был доставлен в местную больницу. К счастью, серьезных травм он не получил. Уже после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель трезв.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель ВАЗа получил серьезные травмы после столкновения со столбом.

Также стало известно о том, что в Зубово-Полянском районе "Шевроле" проверил на прочность МАЗ.

Источник: 13.мвд.рф