В саранском гипермаркете рабочего оставили без пальца

В одном из гипермаркетов Саранска случился несчастный случай.

Сообщается, что 32-летний работник ранил себя большим ножом во время разделывания рыбы. С серьезной резаной раной пальца на правой руке мужчина был доставлен в больницу, ему даже понадобилось стационарное лечение. На данный момент о состоянии пострадавшего неизвестно.

Ранее сообщалось, что 81-летняя жительница Мордовии погибла во время пожара в своем доме. Она не смогла самостоятельно выбраться на свежий воздух из пылающего строения.

Также стало известно о том, что в Рузаевке автоледи на ВАЗе сбила пешехода-нарушителя.

Источник: "Известия Мордовии".