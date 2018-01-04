Водитель "Волги" сбил двух женщин на "зебре" в Саранске

Две жительницы Саранска пострадали в результате ДТП, которое произошло в первый день нового года. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, вечером 1 января на улице Энгельса "Волга" сбила гражданок, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Обе пострадавшие получили тяжелые травмы. Сейчас они госпитализированы.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе "Шевроле" проверил на прочность МАЗ.

А в Рузаевке автоледи на ВАЗ-2107 совершила наезд на пешехода, решившего перебежать проезжую часть в неустановленном месте.

Источник: gibdd.ru/r/13