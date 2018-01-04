В Дубенском районе "Мицубиси" улетел в кювет, два человека пострадали

Накануне утром, 3 января, в Мордовии на трассе Саранск – Ульяновск произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, в 7:46 утра на 87-м километре трассы водитель автомобиля "Мицубиси Аутлендер" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадали 2 человека, отметили в ведомстве. Их состояние на данный момент неизвестно.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе "Шевроле" проверил на прочность МАЗ.

А в Рузаевке автоледи на ВАЗ-2107 совершила наезд на пешехода, решившего перебежать проезжую часть в неустановленном месте.

Источник: 13.mchs.gov.ru