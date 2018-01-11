Житель Мордовии получил термические травмы на пожаре

В Мордовии на пожаре один человек получил термические травмы.

Представители республиканского МЧС рассказали, что происшествие случилось в селе Гузынцы Большеберезниковского района. Там вспыхнул жилой дом.

О площади пожара, а также о состоянии потерпевшего в ведомстве не уточнили. Подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за час сгорели два жилых дома. Сперва пламя почти уничтожило постройку в селе Тат. Свербеевка Лямбирского района. Через полчаса поступил вызов из поселка Елизаветинка Большеберезниковского района. Там сгорел дом.

Также стало известно о том, что два человека пострадали в результате возгорания промышленного бокса в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru