ДТП в Мордовии: один человек погиб и один пострадал

В Мордовии ночная поезда на авто закончилась трагедией.

Представители республиканского МЧС сообщили, что в Дубенском районе республики шофер автомобиля не совладал с управлением и улетел в кювет. Вследствие аварии один человек умер и один получил тяжелейшие травмы.

Подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что автоледи из Мордовии насмерть сбила мужчину в Рязанской области.

Также стало известно о том, что в Саранске ищут водителя ВАЗа, который бросил двух раненых пассажиров на месте ДТП. Инцидент случился на улице Гагарина ночью 8 января.

Источник: 13.mchs.gov.ru