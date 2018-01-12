Житель Саранска выпал на ходу из троллейбуса

В Саранске из салона троллейбуса выпал пассажир.

Представители республиканской Госавтоинспекции поведали, что инцидент случился на проспекте Ленина. Шофер общественного транспорта начала движение, не закрыв дверь, вследствие чего человек выпал на проезжую часть.

Потерпевший был госпитализирован. К счастью, повреждения оказались несерьезными. Уже после оказания помощи его отпустили домой. Шофер трезв.

Ранее сообщалось, что в Мордовии отец порезал сына, чтобы не пустить его за спиртным в магазин.

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Источник: 13.мвд.рф