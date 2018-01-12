В Саранске проходят крупные сборы пловцов из Москвы и Санкт-Петербурга

В Саранске проходят учебно-тренировочные сборы московских и питерских спортсменов.

Как информирует республиканское минспорта, в главном бассейне республики повышают собственное мастерство свыше 200 пловцов и синхронисток. Наставляют собственных воспитанников 15 тренеров.

Гости высоко оценивают организацию и проведение сборов в Саранске. Команды рассчитывают не раз посетить Саранск.

Ранее сообщалось, что Мордовия заняла 16-е место в Дельфийском рейтинге по итогам 2017 года.

Также стало известно о том, что в Большеигнатовском районе в первые дни нового года прошел ряд спортивных мероприятий.

Источник: "Известия Мордовии".