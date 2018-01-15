В Саранске пройдет второй этап зимней Спартакиады спортивных школ

С 18 по 21 января в Саранске пройдет второй этап всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года. В пресс-службе Минспорта Мордовии сообщили, что участниками соревнований станут около 200 спортсменов из Пензенской области, республик Марий Эл, Башкортостана и Краснодарского края. Разумеется, поведут борьбу за медали и спортсмены из Мордовии.

Состязания будут проходить в ФОКе Ледовой арены Пролетарского района.

Ранее сообщалось, что Мордовия заняла 16-е место в Дельфийском рейтинге по итогам 2017 года.

Также напомним, что в Саранске проходили учебно-тренировочные сборы московских и питерских пловцов.

Источник: mordovia-sport.ru