Крупный пожар в Саранске: площадь возгорания составила 170 "квадратов"

Накануне в Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на улице Чернышевского, где полыхнула пристройка двухэтажного особняка. Сообщение о возгорании пристройки поступило в службу в 23:40.

В ГУ МЧС по РМ сообщили, что огнем была охвачена площадь в 170 кв. м. - пламенем был охвачен двухэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент эксперты выясняют причину возгорания.

ГИОД ГУ МЧС России по РМ предоставили фото произошедшего:

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии сожгла ягодицы во время пожара. Вдобавок потерпевшая получила отравление угарным газом.

Также стало известно о том, что в Мордовии мать и трое детей едва не погибли от отравления угарным газом.

Источник: 13.mchs.gov.ru