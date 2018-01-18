"Газель" сбила жительницу Саранска, шедшую по тротуару

Жительница Саранска пострадала в результате ДТП с фургоном. Как сообщают в пресс-службе республиканской ГИБДД, инцидент случился на улице Энгельса. Там "Газель" под управлением мужчины наехала на пешехода-женщину, которая шла по тротуару.

К счастью, пешеход отделалась незначительными травмами – синяками и ссадинами. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске подведены итоги операции "Пешеходный переход". За два дня сотрудники ГИБДД выявили 86 нарушений ПДД.

Кроме того, появилась информация, что на улице Коваленко ВАЗ сбил школьницу, переходившую дорогу по "зебре".

Источник: gibdd.ru/r/13