В Мордовии автоледи на "Ниве" спровоцировала ДТП с минивэном: есть пострадавшая

На улице Советская в мордовском поселке Тургенево произошло ДТП, виновницей которого стала автоледи. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, женщина за рулем "Нивы" лоб в лоб столкнулась с минивэном "Форд Гэлэкси".

В результате инцидента пассажирка "Форда" получила сильные ушибы.

По данному факту проводится проверка.

Ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло 20 января в Зубово-Полянском районе. Напомним, на трассе М-5 "УРАЛ" селе Новые Выселки столкнулись две фуры.

Виновником аварии стал водитель "МАНа". Он влетел в отбойник, после чего машину выбросило на "встречку". Там "МАН" столкнулся со "Сканией".

Источник: gibdd.ru/r/13