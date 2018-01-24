На стадионе в Саранске во время ЧМ-2018 можно будет продавать пиво

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на российских стадионах можно будет покупать и пить пиво. ФИФА подтвердила свое право продавать данный напиток, о чем сообщил ряд СМИ. Пиво также можно будет купить во время игры и в рамках мероприятий FIFA Fan Fest.

Напомним, что Саранск является одним из городов-организаторов ЧМ-2018. В столице РМ пройдут 4 матча группового этапа.

Ранее стало известно, что в Саранске и Рузаевке к чемпионату мира 2018 года появятся "умные вокзалы".

Кроме того, в столице РМ к чемпионату мира создадут центр управления пассажирскими перевозками.