В Мордовии "Мазда" влетела под ГАЗ: водитель иномарки госпитализирован

Инцидент случился на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск, где шофер на "Мазде" не совладал с управлением и влетел под грузовик марки ГАЗ.

Вследствие столкновения водителю иномарки понадобилась госпитализация. О его состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе "десятка" улетела в кювет. В результате инцидента одному человеку понадобилась медицинская помощь.

Также стало известно о том, что на Химмаше в Саранске "встретились" Хюндай" и "Пежо".

Источник: "Известия Мордовии".