В Саранске автоледи на "Пежо" протаранила снегоуборщик

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился в поселке Ялга, где Автоледи на "Пежо" 206 модели не смогла разминуться со снегоуборщиком на улице Пионерской. На место аварии прибыла бригада медиков. Они оказали потерпевшей необходимую помощь и отпустили домой.

По факту ДТП назначено административное расследование.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе "десятка" улетела в кювет. В результате инцидента одному человеку понадобилась медицинская помощь.

Также стало известно о том, что на Химмаше в Саранске "встретились" Хюндай" и "Пежо". После столкновения корейская иномарка задела световую опору.

Источник: "Известия Мордовии".