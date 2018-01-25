Житель Рузаевки угодил под колеса иномарки

В Рузаевке под автомобиль угодил пешеход.

Представители республиканской Госавтоинспекции заявили, что мужчина шел по краю проезжей части на улице Тимирязева, когда на него совершил наезд водитель на "Мицубиси". С травмами различной степени тяжести потерпевшего доставили в местную клинику. Шофер трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске автоледи на "Пежо" протаранила снегоуборщик. На место аварии прибыла бригада медиков.

Также стало известно о том, что в Мордовии "Мазда" влетела под ГАЗ: водитель иномарки госпитализирован.