Житель Рузаевки угодил под колеса иномарки

В Рузаевке под автомобиль угодил пешеход.
Представители республиканской Госавтоинспекции заявили, что мужчина шел по краю проезжей части на улице Тимирязева, когда на него совершил наезд водитель на "Мицубиси". С травмами различной степени тяжести потерпевшего доставили в местную клинику. Шофер трезв.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Саранске автоледи на "Пежо" протаранила снегоуборщик. На место аварии прибыла бригада медиков.
Также стало известно о том, что в Мордовии "Мазда" влетела под ГАЗ: водитель иномарки госпитализирован.