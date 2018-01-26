38-летнего жителя Саранска, который считался пропавшим без вести, нашли мертвым

Житель Саранска Владислав Чебуков, которого ранее объявили в розыск, был обнаружен мертвым. Тело 38-летнего мужчины нашли в одном из гаражных комплексов города

На теле нет травм и ранений. В настоящее время специалисты пытаются установить время и причину смерти.

Напомним, 19 января Чебуков ушел из дома и не вернулся, родные обратились за помощью в полицию.

Как сообщалось ранее, в Саранске полиция разыскивает двух мужчин, которые подозреваются в краже из магазина бытовой техники. Приятели утащили из "М-Видео" на улице Б. Хмельницкого, 28 два чехла-зарядника, беспроводную колонку и беспроводные наушники.

Источник: 13.мвд.рф