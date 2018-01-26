Мордовскую лыжницу допустили к ОИ-2018 в Пхенчхане

Лыжница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Анастасия Седова допущена Международным олимпийским комитетом к участию в грядущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В списках, допущенных российской сборной МОК, всего 169 российских спортсменов. Они будут представлять нашу страну под названием "Олимпийские спортсмены из России".

Всего сборная включает 340 человек.

Ранее сообщалось, что в Саранске прошла церемония открытия юниорского первенства России по фигурному катанию.

Также стало известно о том, что в Рузаевском районе появится современный горнолыжный курорт.

Источник: "Известия Мордовии".