В Саранске столкнулись "Ленд Крузер" и "Калина": есть пострадавшие

В Саранске два человека пострадали при столкновении "Тойоты Ленд Крузера" с "Ладой Калиной".

Представители республиканской Госавтоинспекции поведали, что виновником аварии, которая случилась улице Победы, стал шофер внедорожника. Вследствие аварии пострадали шофер и пассажир отечественного авто, они были госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается. Водители трезвые.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Чувашии поезд, следовавший через Мордовию, протаранил "Шевроле".

Также стало известно о том, что в результате ДТП с участием 4 машин в Саранске пассажиры маршрутки оказались заблокированы в салоне.

Источник: 13.мвд.рф