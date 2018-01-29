В Мордовии "Фольксваген" вылетел с трассы: есть пострадавшая

Накануне в Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП.

Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что инцидент случился на трассе Саранск – Б. Березники. Там автоледи на "Фольксвагене" не совладала с управлением и вылетела с дороги. К счастью, обошлось без серьезных травм — женщина отделалась ушибами и синяками.

По данном факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что "Приора" протаранила столб в Саранске. По предварительным данным, два человека получили серьезные травмы.

Также стало известно о том, что в Саранске кроссовер протаранил "легковушку".

Источник: 13.мвд.рф