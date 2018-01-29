Жителю Мордовии грозит большой срок за незаконный оборот наркотических средств

В Ардатовском районе работниками полиции зарегистрирован факт противозаконного оборота наркотических средств.

Представители республиканского МВД заявили, что 48-летний прежде судимый уроженец поселка Октябрьский сбыл марихуану весом 1,62 грамма собственному другу. По словам наркомана, он просто угостил собственного товарища.

По данному факту возбуждено уголовное дело, арестованному грозит лишение свободы вплоть до восьми лет.

Ранее сообщалось, что Житель Мордовии за хранение пороха может сесть в тюрьму на 5 лет.

Также стало известно о том, что в Мордовии рецидивист ограбил пенсионерку и хладнокровно задушил ее.

Источник: 13.мвд.рф