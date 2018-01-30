В МГУ им. Огарева открылась Школа мастерства вожатого

Школа вожатского мастерства открылась в МГУ им. Н.П. Огарева.

Сообщается, что ее участниками стали свыше 150 студентов Мордовского университета. Уже после обучения молодых вожатых ожидает выездной лагерь инструктива, где они смогут показать собственные знания. В этом году они смогут принять участие в разработке тематической программы смены во время ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 саранские рынки будут работать в прежнем режиме.

Также стало известно о том, что Команда поваров из Мордовии примет участие в Welcome Foodball Cup 2018.

Источник: "Известия Мордовии".