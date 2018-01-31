Суд Мордовии вынес приговор "черному лесорубу"

В Мордовии вынесли приговор очередному "черному лесорубу".

Уроженец села Киржеманы Большеигнатовского района незаконно срубил семнадцать сосен. Ущерб составил свыше 446 000 рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Вместе с тем виновный обязан компенсировать ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что экс-глава мордовской почты Иван Героев вышел на свободу досрочно.

Также стало известно о том, что Житель Рузаевки получил условный срок за порно во "ВКонтакте". Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

Источник: "Известия Мордовии".