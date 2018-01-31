Житель Мордовии нечаянно выстрелил себе в бедро из пистолета

32-летний безработный из Мордовии едва не погубил себя.

Сообщается, что житель Чамзинского района, находясь в собственной квартире, случайно выстрелил себе в бедро из пневматического пистолета.

В минувшую пятницу около 10:00 с ранением его доставили в Комсомольскую клинику. Доктора извлекли из ноги пострадавшего пулю от пневматического пистолета.

Ранее сообщалось, что жителя Мордовии до полусмерти избили во время пьянки с малознакомыми собутыльниками.

Также стало известно о том, что злоумышленником, сообщившим о ложном минировании банка в Саранске, оказался психбольной.

Источник: "Известия Мордовии".