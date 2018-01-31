В Саранске прошел межрегиональный турнир "Мордовская зима"

В Саранске завершился межрегиональный турнир по хоккею "Мордовская зима-2018" среди спортсменов 2010 года рождения.

Сообщается, что команды-участники состязались в двух группах. В группе "А" команда СШОР "Мордовия" под руководством тренера Михаила Дворниченко победила "Комету" (Самара) – 13:7, "Ладу" (Тольятти) – 11:1, "Волгарь" (Тольятти) – 32:1, "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 15:4 и стала победителем соревнования. В группе "Б" сильнее всех была "Лада-2".

Ранее сообщалось, что каратисты из Мордовии получили право участвовать в первенстве России.

Также стало известно о том, что пауэрлифтер из Мордовии выиграл серебро на турнире в Москве.

Источник: "Известия Мордовии".