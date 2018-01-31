Никольский храм в Мордовии украсят золотой росписью

В храме в честь Николая Чудотворца села Стародевичье Ельниковского района республики продолжается роспись храма.
На сегодняшний день специалисты закончили алтарнаю часть и приступили к росписи центральной части храма с золочением.
Год назад на храм подняты купол и крест. Добавим, что тип купола, установленный в новейшем храме, называется парусным.
Ранее сообщалось, что в МГУ им. Огарева открылась Школа мастерства вожатого. Ее участниками стали свыше 150 студентов Мордовского университета.
Также стало известно о том, что ГЖК "Тавла" будет полностью введен в эксплуатацию к 1 марта.
Источник: "Известия Мордовии".