Житель Мордовии погиб в ДТП под Саранском

Под Саранском "Калина" опрокинулась в кювет, погиб один человек.

По предварительным сведениям, смертельная авария случилась сегодня ночью неподалеку от поселка Зыково. Слетевшее с проезжай части авто обнаружили только лишь сегодня утром. Шофер авто погиб на месте.

Позже стало известно, что погибшим оказался сотрудник полиции.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись "приора" и "газон".

Также стало известно о том, что в центре Саранска загорелась белая "Ауди".

Источник: "Известия Мордовии".