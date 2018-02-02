Мордовские правоохранители раскрыли кражу детских санок

Оперативники отдела полиции "Ковылкинский" раскрыли кражу детских санок.

Представители республиканского МВД заявили, что вором оказался местный бродяга. Прежде судимый бездомный приметил транспорт возле магазина и решил утащить и продать.

По данному факту ведется проверка, по итогам которой будет принято решение согласно закону.

Ранее сообщалось, что мошенник из Мордовии нажился на кислородных баллонах, обманув сразу несколько человек.

Также стало известно о том, что житель Мордовии "развел" владельца грузовика из Пензенской области.

Источник: 13.мвд.рф