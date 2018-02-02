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Мордовские правоохранители раскрыли кражу детских санок

Мордовские правоохранители раскрыли кражу детских санок

Оперативники отдела полиции "Ковылкинский" раскрыли кражу детских санок.

Представители республиканского МВД заявили, что вором оказался местный бродяга. Прежде судимый бездомный приметил транспорт возле магазина и решил утащить и продать.

По данному факту ведется проверка, по итогам которой будет принято решение согласно закону.

Ранее сообщалось, что мошенник из Мордовии нажился на кислородных баллонах, обманув сразу несколько человек.

Также стало известно о том, что житель Мордовии "развел" владельца грузовика из Пензенской области.


Источник: 13.мвд.рф