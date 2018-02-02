В Мордовии заключенному прислали сим-карты в тапочках

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки неразрешенных вещей.
Представители республиканского УФСИН сообщили, что 12 сим-карт были выявлены при досмотре посылки поступившей на имя осужденного. Запрещенные предметы были скрыты ухищренным методом под стелькой в обуви. Почтовое отправление прислал уроженец Московской области.
По данному прецеденту ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Мордовии заключенному прислали сим-карты в оберточной бумаге для сигарет.
Также стало известно о том, что в Мордовии жительница Волгограда попыталась передать сыну в тюрьму запрещенные предметы.
Источник: 13.fsin.su