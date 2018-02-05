Подробности ДТП под Краснослободском с тремя пострадавшими: виновником был водитель "двенадцатой"

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне, 4 февраля, в Краснослободском районе Мордовии. Ранее сообщалось, что при столкновении двух машин пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе республиканкой ГИБДД, виновником аварии стал водитель вазовской "двенадцатой". Он не справился с управлением и протаранил "четырнадцатую". В результате аварии тяжелые травмы получили оба водителя и пассажир "двенадцатой". Все они были доставлены в местную больницу.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск-Рузаевка 4 февраля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и вылетел в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13