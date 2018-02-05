Петр Тултаев потребовал немедленно разобраться с темнотой на улице Есенина

Авария на энергосетях, которая не так давно произошла на улице Есенина в Саранске, до сих пор полностью не ликвидирована и продолжает доставлять неудобства жителям Пролетарского района.

О данной проблеме стало известно главе Саранска Петру Тултаеву, который сегодня утром раскритиковал работу администрации Пролетарского района.

Глава Саранска потребовал немедленно разобраться с критической ситуацией на одной из наиболее населенных улиц столицы Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске полным ходом идет борьба с непогодой.

Также стало известно о том, что в МГУ им. Огарева обновили спортивно-оздоровительный комплекс.

Источник: "Известия Мордовии".