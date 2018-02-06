Огонь едва не уничтожил еще одну баню в Мордовии

В ночь на 5 февраля в Атяшевском районе Мордовии произошло сразу два пожара в частных банях. Ранее уже сообщалось об инциденте в селе Кемля Ичалковского района, где загорелась баня, принадлежащая пенсионеру 1953 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, похожий инцидент случился и в селе Алово, где на улице Набережной горела баня в собственности женщины 1964 г.р. Огонь уничтожил строение на площади 24 кв.м.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что за неделю с 29 января по 4 февраля на территории Мордовии произошло 8 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года это число сократилось на 13 пожаров.

Источник: 13.mchs.gov.ru