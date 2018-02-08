В Мордовии водитель "Хендай" сбил школьника

В Мордовии под колеса авто попал школьник.

Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в Ковылкино. Пятиклассник перебегал дорогу в неположенном месте. Шофер "Хендай" затормозил, однако избежать наезда не удалось. К счастью, травмы оказались несерьезными. У мальчика диагностировали ушиб ноги.

Водитель трезв. По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись автобус и "легковушка".

Также стало известно о том, что в Саранске автобус сбил женщину на остановке.

Источник: 13.мвд.рф