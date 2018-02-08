В Саранске на улице Титова сбили пешехода

В Саранске пешеход пострадала в ДТП.

Представители республиканского ГИБДД сообщили, что на улице Титова 40-летний шофер за рулем "Мерседес-Бенц" наехал на женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Вследствие столкновения она получила ушиб правой ягодичной области. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись автобус и "легковушка".

Также стало известно о том, что в Саранске автобус сбил женщину на остановке. Водитель с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был найден.

Источник: 13.мвд.рф